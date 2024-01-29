Фанаты Бритни Спирс вытолкнули Тимберлейка из топа Apple Music

Поклонники американской певицы Бритни Спирс вытолкнули новую песню ее избранника Джастина Тимберлейка «Selfish» («Эгоист/эгоистка») из топа стриминговой площадки Apple Music. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

25 января Тимберлейк впервые за последние пять лет выпустил новую песню, которая войдет в будущий альбом «Everything I Thought It Was».

Фанаты Спирс предположили, что Тимберлейк посвятил песню Спирс, которая в 2023 году выпустила новые мемуары и рассказала об отношениях с ним — в частности, о его изменах и о том, что он настоял на аборте. 26 января старый трек Бритни Спирс, который был выпущен в 2011 году и также называется «Selfish», усилиями фанатов вышел Бритни на первое место в чарте Apple.

Накануне Спирс публично попросила прощения у Джастина Тимберлейка. Она выложила видео с его новым клипом.

«Я хочу извиниться за некоторые вещи, о которых я рассказала в своей книге. Если я обидела кого-то из людей, которые мне небезразличны, мне очень жаль», — говорится в посте Спирс.

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