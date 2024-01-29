Размер текста
А
А
А

Фанаты Бритни Спирс вытолкнули Тимберлейка из топа Apple Music

Старый трек певицы Спирс обогнал новую песню ее экс-избранника Тимберлейка

close
100%
Global Look Press

Поклонники американской певицы Бритни Спирс вытолкнули новую песню ее избранника Джастина Тимберлейка «Selfish» («Эгоист/эгоистка») из топа стриминговой площадки Apple Music. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

25 января Тимберлейк впервые за последние пять лет выпустил новую песню, которая войдет в будущий альбом «Everything I Thought It Was».

Фанаты Спирс предположили, что Тимберлейк посвятил песню Спирс, которая в 2023 году выпустила новые мемуары и рассказала об отношениях с ним — в частности, о его изменах и о том, что он настоял на аборте. 26 января старый трек Бритни Спирс, который был выпущен в 2011 году и также называется «Selfish», усилиями фанатов вышел Бритни на первое место в чарте Apple.

Накануне Спирс публично попросила прощения у Джастина Тимберлейка. Она выложила видео с его новым клипом.

«Я хочу извиниться за некоторые вещи, о которых я рассказала в своей книге. Если я обидела кого-то из людей, которые мне небезразличны, мне очень жаль», — говорится в посте Спирс.

Ранее Дмитрий Певцов ответил на слухи о том, что стал жертвой мошенников.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами