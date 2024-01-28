Умер худрук Театра имени Комиссаржевской

В Санкт-Петербурге в возрасте 80 лет умер художественный руководитель Театра имени В.Ф. Комиссаржевской Виктор Новиков. Об этом ТАСС сообщила его дочь Катерина Новикова.

«Два часа назад папа ушел. Умер дома, болел», — сказала Новикова.

Она при этом отметила, что, несмотря на болезнь, ее отец еще позавчера ходил в театр.

Виктор Новиков пришел на работу в Театр им. Комиссаржевской в 1968 году — через пару лет после окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии по специальности «театровед». Занимал должности помощника главного режиссера по литературной части, заместителя директора по репертуару и работе с драматургами.

Худруком Театра им. Комиссаржевской Новикова назначили в 1992 году.

28 января также сообщалось, что на Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник народному артисту СССР Василию Лановому, который умер в 2021 году. Памятник выполнен из гранитной плиты с православным крестом, высеченным по центру. Перед плитой стоит бюст самого народного артиста.

До этого актера из сериалов «Чикатило» и «Склифосовский» Алексея Сдобнова нашли мертвым в машине. Артисту было 58 лет.

Ранее умер актер, сыгравший дворника в «Елках».