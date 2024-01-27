Иван Янковский попросил прощение у отца

Актер Иван Янковский получил премию «Золотой орел» за роль в сериале «Фишер». Об этом сообщает Woman.ru.

Янковский уже ранее получал премию «Золотого орла», поэтому эта статуэтка стала пятой. Во время своей речи артист извинился перед своим отцом Филиппом Янковским, так как снова обогнал его по количеству наград.

Янковский-старший имеет всего одну статуэтку «Золотого орла», которую получил в номинации «Лучшая мужская роль в кино» за фильм «Иван Денисович».

«Правда, сказать по-честному, уже и в том году папа меня наругал — за то, что я получал четвертого своего «Орла». Но сейчас, когда я обошел его в номинации и получил пятый… Мне дико неудобно. Пап, прости меня, это отвратительное ощущение», — заявил Иван Янковский.

История в сериале «Фишер» развивается вокруг расследования исчезновений подростков в районе правительственных дач на Рублевском шоссе в 1986 году. Следователь Валерий Козырев (Александр Яценко), его напарники Евгений Боков (Янковский) и Наталья Добровольская (Саша Бортич) начинают расследование, даже не подозревая, как сильно оно изменит судьбу каждого из них.

Ранее Иван Янковский получил «Звезду театрала» за главную роль в популярном сериале.