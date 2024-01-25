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Стало известно, какие выступления Лолиты состоятся

MSK1: концерт Лолиты в Чехове состоится, несмотря на слухи об отмене

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Концерт певицы Лолиты Милявской в городе Чехов состоится. Об этом изданию MSK1.RU сообщила сотрудница площадки, где запланировано выступление.

«Приезжайте, покупайте билеты, концерт не отменен», — заявила она.

Мероприятие пройдет в КТЦ «Дружба» 20 февраля. На следующий день исполнительница планировала выступить в Орехово-Зуеве, однако этот концерт отменили. Работник площадки рассказал изданию, что причиной стала скандальная «голая» вечеринка блогерши Ивлеевой. Также продажу билетов на выступление Милявской приостановили в Коломне и Королеве. В городе Ступино мероприятие перенесли. Сотрудница Дворца культуры в Ступине заявила, что концерт, «скорее всего», состоится в сентябре.

26 декабря Telegram-канал «Абзац» сообщил, что зрители сдают билеты на концерт певицы Лолиты Милявской в городе Чехов. Представители местного Дворца культуры «Дружба» заявляли, что шоу Милявской, запланированное на 20 февраля, могут отменить.

23 января стало известно, что в Раменском отменили концерт Милявской. Отмечалось, что об этом общественникам из движения «Зов народа» сообщило Минкультуры Московской области. До этого активисты просили запретить певице выступать на подмосковной сцене.

Ранее Лолита заявила, что бойкот дал ей возможность уделить время семье.

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