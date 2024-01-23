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Дочь Кати Лель рассказала о своей реакции на развод родителей

Дочь Кати Лель Эмилия поддержала певицу после развода

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katyalelofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь Кати Лель Эмилия призналась в шоу «Малахов», что поддержала певицу после развода.

Дочь артистки призналась, что поняла ситуацию матери и спокойно к ней отнеслась. Она отметила, что в их семье нет конфликтов после расставания родителей.

«Все хорошо, я общаюсь с папой, как и обычно. Мы встречаемся очень часто. Все хорошо», — отметила Эмилия.

7 декабря Катя Лель сообщила, что развелась с мужем Игорем Кузнецовым после 15 лет брака. Причиной расставания стало недоверие к супругу. При этом исполнительница заверила, что сейчас ее сердце свободно, а она сама счастлива. О решении развестись с мужем звезда сообщила с улыбкой на устах. Лель считает, что люди рождены для того, чтобы быть счастливыми, и никто не вправе лишать их этой возможности.

Катя Лель и Игорь Кузнецов познакомились на концерте. В 2008 году пара официально узаконила свои отношения: вместе Кузнецов и Лель были на протяжении 18 лет, а в браке — 15. Примерно через год после торжества у пары родилась дочь Эмилия.

В январе Катя Лель заявила, что бывший муж до конца не принял развод.

Ранее Катя Лель рассказала, как чуть не сошла с ума от счастья.

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