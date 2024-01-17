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Дибров сравнил себя с Чеховым в новом шоу

Телеведущий Дибров заявил, что ему придется делать чеховскую работу в новом шоу

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущий Дмитрий Дибров прокомментировал свое новое назначение на роль ведущего шоу ТНТ «Это нормально?». Его слова передает ТАСС.

«У меня на Дону родился писатель, который только бытовуху и описывал, что не помешало ему обрести мировое имя — я имею в виду Чехова. И мне придется делать чеховскую работу прямо на глазах у телезрителей», — отметил экс-ведущий «Кто хочет стать миллионером?» .

Он также пообещал зрителям каждый день выдавать ловкие, лаконичные, но исчерпывающие суждения о нашей жизни.

Недавно стало известно, что Дибров вместе певицей Ольгой Бузовой будут вести шоу «Это нормально?». В проекте гости поделятся на команды — мужскую и женскую — и будут отвечать на «остросоциальные» вопросы, пытаясь угадать наиболее популярный ответ среди россиян.

В первых выпусках телешоу гости студии вместе с ведущими попытаются выяснить, нормально ли встречаться с женатым мужчиной, покупать телефон в кредит, использовать животных в цирке или не работать до 30 лет. В рамках телешоу канал будет проводить социальные опросы среди 6,5 тысяч респондентов в возрасте от 18 до 44 лет.

Ранее сообщалось, что в США назвали Андрея Тарковского польским режиссером.

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