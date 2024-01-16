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Сын поэта Дмитрия Артиса попал в реанимацию

Mash: сын поэта Дмитрия Артиса выпал из окна в день рождения

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Несовершеннолетний сын петербургского поэта и драматурга Дмитрия Артиса попал в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, 15-летний юноша выпал из окна дома на улице Вавиловых в свой день рождения.

Сообщается, что молодой человек приземлился на снег рядом с женщиной, выгуливавшей собаку. Источник канала уточняет, что очевидица вызвала экстренные службы и пожаловалась на то, что машину скорой помощи пришлось ждать 20 минут.

Дмитрий Артис (настоящая фамилия Краснов-Немарский) — основатель театра «Театральный особнякъ», член Союза писателей Санкт-Петербурга, обладатель международной литературной премии имени Сергея Есенина, национальной литературной премии «Поэт года», Григорьевской поэтической премии, премии имени В. В. Розанова «Летающие собаки». Принимал участие в спецоперации России на Украине.

Накануне журналистка Ксения Собчак заявила, что отец певца Валерия Меладзе и композитора Константина Меладзе Шота попал в реанимацию.

По словам Собчак, все ближайшие концерты Валерия Меладзе отменены из-за тяжелого состояния его отца.

Ранее рэпер Vacio прошел медкомиссию после освобождения из-под ареста.

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