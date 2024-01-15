Волочкову призвали отменить за видео с целующим ее трусы Джигурдой

Шоу балерины Анастасии Волочковой призвали отменить на фоне скандального видео, где актер Никита Джигурда целует артистку в трусы. Об этом попросили общественники из «Ветеранов России», пишет Telegram-канал Shot.

«Кто слил это видео? Ну кто? Никита Джигурда! А кто еще это мог сделать? Люди сливают все в тот период, когда у меня важные события, у меня вот сейчас 20 января день рождения, скоро вернусь с Мальдив, у меня выступление, новое шоу», — возмутилась Волочкова.

Она также назвала своего близкого друга «проституткой, переобувшейся в одночасье». Представители организации считают, что Волочкова своим поведением подает недостойный пример молодым балеринам. Они убеждены, что выступления артистки могут негативным образом сказаться на детской психике.

Накануне в сети появилось видео, на котором Волочкова танцует вместе с Джигурдой под песню Успенской «Гитара». В танце актер встал на колени, резко сдернул с балерины штаны, приник к низу ее живота, а после взял Волочкову за грудь.

После публикации некоторые пользователи сравнили видео с кадрами с «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой, участников которой стали критиковать, вырезать из эфиров и штрафовать.

Ранее Волочкова обвинила Джигурду в попытке хайпануть на ее имени.