Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Волочкову призвали отменить за видео с целующим ее трусы Джигурдой

Shot: общественники потребовали отменить шоу Волочковой из-за видео с Джигурдой

close
100%
instadzhigurda/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шоу балерины Анастасии Волочковой призвали отменить на фоне скандального видео, где актер Никита Джигурда целует артистку в трусы. Об этом попросили общественники из «Ветеранов России», пишет Telegram-канал Shot.

«Кто слил это видео? Ну кто? Никита Джигурда! А кто еще это мог сделать? Люди сливают все в тот период, когда у меня важные события, у меня вот сейчас 20 января день рождения, скоро вернусь с Мальдив, у меня выступление, новое шоу», — возмутилась Волочкова.

Она также назвала своего близкого друга «проституткой, переобувшейся в одночасье». Представители организации считают, что Волочкова своим поведением подает недостойный пример молодым балеринам. Они убеждены, что выступления артистки могут негативным образом сказаться на детской психике.

Накануне в сети появилось видео, на котором Волочкова танцует вместе с Джигурдой под песню Успенской «Гитара». В танце актер встал на колени, резко сдернул с балерины штаны, приник к низу ее живота, а после взял Волочкову за грудь.

После публикации некоторые пользователи сравнили видео с кадрами с «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой, участников которой стали критиковать, вырезать из эфиров и штрафовать.

Ранее Волочкова обвинила Джигурду в попытке хайпануть на ее имени.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами