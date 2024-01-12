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Источники опровергли новость о смерти поэта Льва Рубинштейна

Дочь поэта Льва Рубинштейна опровергла информацию о его смерти

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Дочь поэта Льва Рубинштейна 12 января опровергла сообщения о его смерти, размещенные в СМИ, пишут «Известия».

«Кто-то запустил какой-то слух, которому совершенно не нужно верить. Я могу вам сказать, что он сейчас в реанимации, он борется там за жизнь, и врачи ему в этом помогают. Всяким слухам прошу вас не верить», — сказала она.

По данным Telegram-канала 112, Лев Рубинштейн жив, но продолжает находиться в реанимации. За его жизнь борются врачи.

12 декабря журналистка Виктория Ивлева написала в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что Рубинштейн скончался.

8 января Льва Рубинштейна сбила машина на нерегулируемом переходе в Москве. Он попал в реанимацию и перенес операцию, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. У литератора была сильная гематома головного мозга, раздроблен таз, сломаны ребра, скуловая и височная кости. После ДТП поэт впал в кому.

На водителя, сбившего поэта Льва Рубинштейна в Москве, возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Ранее о состоянии Рубинштейна рассказал писатель Борис Акунин (признан в РФ иностранным агентом).

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