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Скорсезе намекнул на возвращение Дэниэла Дэй-Льюиса в кино

Режиссер Скорсезе предложил Дэй-Льюису сняться в кино после выхода на пенсию

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Jared Milgrim/The Photo Access/Global Look Press

Актер Дэниел Дэй-Льюис появился на ежегодной кинопремии Национального совета кинокритиков США, которая присуждается лучшему режиссеру, и вручил награду постановщику Мартину Скорсезе. Об этом сообщает Associated Press.

«Я был подростком, когда открыл для себя творчество Мартина. Он осветил неизвестные миры, которые пульсировали опасной и неодолимой энергией — загадочные и совершенно захватывающие миры», — признался актер, завершивший свою карьеру несколько лет назад.

Дэй-Льюис, который работал со Скорсезе в фильмах «Банды Нью-Йорка» и «Эпоха невинности», также назвал свое сотрудничество с кинематографистом «одной из величайших радостей и неожиданных привилегий» в его жизни. После слов актера на сцену поднялся сам режиссер. Он сделал ответный комплимент Дэй-Льюису и намекнул, что «пришло время для еще одного [совместного фильма]».

В 2017 году актер Дэниел Дэй-Льюис опубликовал в издании Variety заявление, в котором сообщил о завершении своей актерской деятельности в возрасте 60 лет. Он признавался тогда, что не будет давать никаких комментариев о причинах произошедшего.

Ранее Марго Робби заговорила о перерыве в актерской карьере.

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