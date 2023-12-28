Резник предложил замену современным новогодним огонькам

Поэт Илья Резник поделился мнением, что зрители отечественных телеканалов не пострадают, если из новогодних огоньков вырежут участвовавших в «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой звезд. Его цитирует mk.ru.

По словам Резника, в новогоднюю ночь он смотрит не «огоньки», а канал «Культура» уже несколько лет подряд.

«А всем другим каналам я советую показать «Песню года», конкурс молодых исполнителей в Юрмале, новогодние огоньки 70-х и 80-х годов. В них звучали самые лучшие песни, которые живут до сих пор. Зритель обязательно оценит, когда увидит в новогоднюю ночь прекрасных советских звезд, и скажет: «Спасибо!» — предложил замену современным новогодним передачам он.

Резник уточнил, что в период СВО неправильно показывать представителей шоу-бизнеса в медиа.

Настя Ивлеева 20 декабря организовала вечеринку в московском клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Затем блогершу и селебрити раскритиковали за откровенную тематику вечеринки. Некоторые звездные гости Ивлеевой обратились к поклонникам с публичными извинениями, записала несколько видеообращений и сама организаторша.

Накануне концерт Лолиты в Тюмени потребовали отменить после «голой» вечеринки.

Ранее Филиппа Киркорова убрали из списка актеров «Самоиронии судьбы».