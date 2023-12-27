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Рамзан Кадыров пригласил участников вечеринки Ивлеевой в университет спецназа

Глава Чечни Кадыров пригласил участников вечеринки Ивлеевой в университет спецназа

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Телеграм-канал «Kadyrov_95»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров высказался в своем Telegram-канале о скандале с «голой» вечеринкой Насти Ивлеевой.

Кадыров назвал само мероприятие «сатанинским» и «позорным». Политик предложил участникам вечеринки исправить свое положение.

«Рекомендую всем, на кого обрушилось общественное негодование, поступить более достойно и доказать ощутимым поступком свою сопричастность к СВО и ее героям. Предлагаю каждому участнику разделить тяжесть тренировок и службы в Российском университете спецназа в Гудермесе, где проходят ускоренные курсы подготовки наши доблестные добровольцы со всех уголков России», — высказался Кадыров.

По мнению главы Чечни, подобный опыт будет «интересен и полезен» участникам скандальной вечеринки. Кадыров отметил, что после помощи в университете спецназа все причастные к мероприятию «докажут патриотизм и сопереживание в трудный для страны период».

Скандальная вечеринка Насти Ивлеевой «Almost naked» прошла 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде.

Гостей и саму Ивлееву позднее раскритиковали за откровенную тематику мероприятия. После этого блогер извинилась за вечеринку и попросила второй шанс у россиян. Извинения также принесли несколько известных участников события.

Ранее СМИ назвали стоимость «голой» вечеринки Насти Ивлеевой.

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