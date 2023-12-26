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Боярский вернется на сцену после инфаркта в конце декабря

Актер Боярский впервые выйдет на сцену после инфаркта 31 декабря

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Супруга актера и певца Михаила Боярского Лариса Луппиан заявила, что запланированный на 31 декабря спектакль с участием звезды «Трех мушкетеров» состоится. Ее слова передает kp.ru.

«Спектакль в планах, Михаил Сергеевич выйдет на сцену, здоровье позволяет», — отметила Луппиан.

Издание подчеркивает, что Боярский выступит в спектакле «В этом милом старом доме» в театре имени Ленсовета, где художественным руководителем является Лариса Луппиан.

27 ноября в реанимацию Мариинской больницы с подозрением на инфаркт доставили 73-летнего мужа Луппиан Михаила Боярского. Спустя сутки состояние народного артиста удалось стабилизировать. Он находился под наблюдением врачей. Сын Боярского Сергей рассказывал, что в больнице состояние актера было нормальным, а настроение — хорошим.

8 декабря в СМИ появилась информация о госпитализации Луппиан с болями в сердце. Однако позднее сын актрисы Сергей Боярский опроверг информацию о ее госпитализации, отметив, что на момент появления информации женщина находилась дома и с ней все в порядке.

Ранее стало известно об ухудшении здоровья певца Шуры.

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