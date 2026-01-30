Размер шрифта
Общество

В Бразилии 13-летний подросток погиб после столкновения с акулой

Daily Mail: в Бразии школьник умер после нападения акулы
Martin Prochazkacz/Shutterstock/FOTODOM

В Бразилии 13-летний подросток погиб после столкновения с акулой, пишет Daily Mail.

По данным местных властей, мальчик по имени Дейвсон Роча Дантас находился в воде вместе с друзьями, когда акула внезапно напала на него сзади. Хищник укусил подростка за правое бедро. Очевидцу удалось вытащить пострадавшего на берег и попытаться оказать первую помощь.

Ребенка срочно доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Государственный комитет по мониторингу инцидентов с акулами (CEMIT) сообщил, что подросток скончался от полученных травм. По словам врача Леви Далтона, мальчик поступил в медицинское учреждение уже без признаков жизни. Причиной смерти стала массивная кровопотеря — укус пришелся на область с крупными артериями.

После инцидента власти усилили меры безопасности. Десятки пляжей вдоль побережья получили предупреждения о риске нападения акул. В CEMIT также заявили о намерении усилить мониторинг морских хищников и возобновить ранее приостановленную программу их отслеживания с помощью микрочипов.

Ранее в Бразилии пираньи устроили массовую атаку на людей.
 
