Москвичам пообещали необычное природное явление

В небе над Подмосковьем могут взойти «три солнца» из-за предстоящих аномальных морозов. Об этом в беседе с Агентством городских новостей «Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Эксперт отметила, что такое необычное оптическое явление называют «ложным солнцем». Оно возникает, когда над регионом господствует очень холодный воздух и в атмосфере наблюдается высокая влажность.

«Образуются мелкие кристаллики льда, и солнечный свет преломляется через них. При восходе или закате могут появляться такие двойные или тройные изображения солнца. В принципе, такое возможно, может быть, не в самой Москве, а в Подмосковье или близлежащих районах, где будет пик холода», — рассказала Позднякова.

До этого в небе над Москвой наблюдалось солнечное гало, возникшее на фоне холодов. Солнечное гало — атмосферное оптическое явление, которое предстает в виде световой дуги, опоясывающей Солнце. Оно появляется в верхних слоях атмосферы, где лучи света преломляются и сияют в результате контакта с маленькими ледяными кристаллами.

Подобное явление можно увидеть в любое время года, однако наиболее эффектно оно выглядит зимой, при морозе и повышенной влажности.

Ранее врач заявил, что недостаток солнца зимой может усугубить панические атаки.