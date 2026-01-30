Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Москвичам пообещали необычное природное явление

Синоптик Позднякова: над Подмосковьем могут взойти «три солнца» из-за морозов
IMAGO/Benjamin Gilbert/Global Look Press

В небе над Подмосковьем могут взойти «три солнца» из-за предстоящих аномальных морозов. Об этом в беседе с Агентством городских новостей «Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Эксперт отметила, что такое необычное оптическое явление называют «ложным солнцем». Оно возникает, когда над регионом господствует очень холодный воздух и в атмосфере наблюдается высокая влажность.

«Образуются мелкие кристаллики льда, и солнечный свет преломляется через них. При восходе или закате могут появляться такие двойные или тройные изображения солнца. В принципе, такое возможно, может быть, не в самой Москве, а в Подмосковье или близлежащих районах, где будет пик холода», — рассказала Позднякова.

До этого в небе над Москвой наблюдалось солнечное гало, возникшее на фоне холодов. Солнечное гало — атмосферное оптическое явление, которое предстает в виде световой дуги, опоясывающей Солнце. Оно появляется в верхних слоях атмосферы, где лучи света преломляются и сияют в результате контакта с маленькими ледяными кристаллами.

Подобное явление можно увидеть в любое время года, однако наиболее эффектно оно выглядит зимой, при морозе и повышенной влажности.

Ранее врач заявил, что недостаток солнца зимой может усугубить панические атаки.
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян массово взламывают через Wi-Fi. Как обезопасить себя и свой гаджет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!