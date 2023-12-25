Полиция отказалась возбуждать дело против толкнувшего охранника Киркорова

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело против певца Филиппа Киркорова, который толкнул охранника. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, материалы, касающиеся дела, были отправлены в Красногорскую городскую прокуратуру для проверки законности решения ОМВД микрорайона Павшино. Как отметило издание, судмедэкспертиза выявила вред здоровью средней тяжести — у охранника была разорвана таранная-малоберцовая связка после падения со сцены.

27 сентября после концерта Ани Лорак Киркоров грубо толкнул охранника, из-за чего мужчина получил растяжение связок голеностопа. Только на днях охранник обратился за помощью к адвокату Сергею Васильеву, а также активистам движения «Сорок сороков». Киркорову могло грозить до четырех месяцев ареста за причинение легких телесных повреждений.

По словам адвоката певца Александра Добровинского, сразу после инцидента с охранником к Киркорову пришел следователь. Артист обсудил с ним все детали произошедшего, стороны пришли к соглашению.

Как утверждает Добровинский, про инцидент вспомнили, чтобы очернить артиста после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, но Киркорову все равно ничего не грозит.

Ранее Сергей Жорин оценил вероятность привлечения Киркорова к ответственности за конфликт с охранником.