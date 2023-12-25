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Полиция отказалась возбуждать дело против толкнувшего охранника Киркорова

Shot: полиция отказала в возбуждении уголовного дела против Киркорова

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело против певца Филиппа Киркорова, который толкнул охранника. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, материалы, касающиеся дела, были отправлены в Красногорскую городскую прокуратуру для проверки законности решения ОМВД микрорайона Павшино. Как отметило издание, судмедэкспертиза выявила вред здоровью средней тяжести — у охранника была разорвана таранная-малоберцовая связка после падения со сцены.

27 сентября после концерта Ани Лорак Киркоров грубо толкнул охранника, из-за чего мужчина получил растяжение связок голеностопа. Только на днях охранник обратился за помощью к адвокату Сергею Васильеву, а также активистам движения «Сорок сороков». Киркорову могло грозить до четырех месяцев ареста за причинение легких телесных повреждений.

По словам адвоката певца Александра Добровинского, сразу после инцидента с охранником к Киркорову пришел следователь. Артист обсудил с ним все детали произошедшего, стороны пришли к соглашению.

Как утверждает Добровинский, про инцидент вспомнили, чтобы очернить артиста после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, но Киркорову все равно ничего не грозит.

Ранее Сергей Жорин оценил вероятность привлечения Киркорова к ответственности за конфликт с охранником.

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