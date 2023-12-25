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Алексей Панин* нашел подработку в США

«МК»: актер Панин подрабатывает ведущим «Мафии» в США

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Актер Алексей Панин (признан в РФ иностранным агентом) подрабатывает ведущим в игре «Мафия» в одном из дорогих ресторанов США. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, звезда «Жмурок» стилизовал свою игру в стиле 90-х. Он появляется перед участниками в соответствующем образе, а также просит игроков соответствовать дресс-коду. Тому, кто лучше всего подбирает образ под игру, Панин дарит бутылку алкоголя.

Помимо Панина, в США подрабатывает и комик Александр Незлобин, отмечает mk.ru. Как сообщает издание, бывший резидент шоу Comedy Club на ТНТ работает в такси.

В ноябре звезда «Жмурок» признавался, что частично живет в США на деньги, оставшиеся у него после продажи квартиры в Москве. Панин добавлял тогда, что у него также остались накопления, а также появился доход со спектаклей. Артист отметил, что не знает, сколько тратит в месяц. У него нет финансового плана.

11 декабря сообщалось, что покинувший Россию комик Александр Незлобин продал квартиру в центре Москвы. Речь шла о продаже двухкомнатной квартиры в Тверском районе Москвы в доме на улице Каретный ряд.

Ранее Виктория Боня рассказала, чему удивилась по приезде в США.

*  признан в РФ иностранным агентом
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