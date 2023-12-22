На аукцион выставлена совместная картина «Битлз», которую они создали в турне по Японии

На аукцион выставлена картина культовой группы «Битлз», которую они совместно создали в 1966 году в середине тура, скрывшись в президентских апартаментах токийского отеля «Хилтон». Об этом пишет CNN.

Они дали название своей картине «Образы женщины».

Эта картина, которую некоторые эксперты считают единственным произведением искусства, созданным совместно всеми четырьмя «Битлз» (или, по крайней мере, подписанным всеми четырьмя), будет выставлена ​​на продажу в аукционном доме Christie's в Нью-Йорке 1 февраля.

По оценкам, «Образы женщины» принесут где-то от 400 000 до 600 000 долларов.

Как гласит история, во время своего турне летом 1966 года «великолепная четверка» провела в Японии около 100 часов.

Помимо выступлений (за исключением двух случаев, когда Пол Маккартни и Джон Леннон сбежали вместе с членами своего окружения для того, чтобы посмотреть достопримечательности Токио), группа оставалась в своем гостиничном номере по указанию местных властей, которые были обеспокоены их безопасностью. Визит группы в страну привлек как восторженных фанатов, так и протестующих — поступали сообщения об угрозах со стороны японских националистов, в том числе некоторых, недовольных тем, что западная рок-группа играет на арене, которая считается духовным домом для боевых искусств. Речь идет о японской арене «Ниппон Будокан».

В отель им принесли художественные принадлежности. Вскоре группа собралась вокруг стола с чистым листом японской художественной бумаги посередине и лампой примерно по центру. Каждый рисовал что-то свое. На заднем плане играли записи альбома, который впоследствии стал «Revolver».

Фотограф Роберт Уитакер запечатлел группу за этой работой. «Я никогда не видел их более спокойными и довольными, чем в это время», — заметил он.

«Битлз» не были новичками в художественном искусстве. Леннон посещал художественную школу, Маккартни тоже изучал этот предмет. А Джордж Харрисон и Ринго Старр также часто рисовали для себя.

Ранее снявший сериал про Beatles Питер Джексон заявил, что Йоко Оно не разваливала «четверку».