Никита Михалков назвал главного режиссера России

Режиссер Никита Михалков вспомнил о Жоре Крыжовникове, когда журналистка Надежда Стрелец спросила у него про главного режиссера России. Интервью с Михалковым опубликовано на YouTube.

«Крыжовников серьезный, думающий и очень профессиональный режиссер», — подчеркнул кинематографист.

Михалков также высказал свое мнение о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Крыжовникова. Он назвал шоу жесткой и правильной картиной про время. Сериал рассказывает о молодежных группировках 1980-х в Казани.

В то же время постановщик вспомнил драму режиссера Анны Меликян «Чувства Анны», в которой главную роль сыграла дочь режиссера Анна Михалкова.

«Мне кажется, это тоже маленький шедевр. Там, кстати, замечательно играет моя Анна. Я всегда с пристрастием смотрю, но здесь все так тонко», — заявил Михалков.

Картина рассказывает о простой работнице пермской шоколадной фабрики, которая начинает слышать голоса внеземных цивилизаций. В начале декабря сообщалось, что фильм покажут на американском фестивале Slamdance.

Ранее стало известно, что восьмой эпизод сериала «Слово пацана» выйдет 21 декабря.