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Алексей Гоман покинул шоу «Суперстар» из-за решения Лолиты

Певец Алексей Гоман выбыл из шоу «Суперстар» по решению Лолиты Милявской

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Телеканал «НТВ»

Певец Алексей Гоман покинул шоу «Суперстар» после выступления с песней «Алешкина любовь».

В рамках программы все судьи поставили ему максимальный балл за исключением критика Сергея Соседова, который негативно оценил выбор песни.

«Она была хитом средней руки в советское время. Это не «Нежность» Александры Пахмутовой, это не «Прощай, от всех вокзалов поезда» Вячеслава Добрынина», — отметил Соседов.

По итогам подсчета баллов выяснилось, что в номинацию на вылет попал Алексей Гоман и его коллега и соперник Феликс Царикати. Последний и вовсе заявил, что готов по собственному желанию покинуть шоу, чтобы уступить дорогу более молодому артисту. Мнения судей разделились: Соседов и Стас Пьеха захотели оставить Царикати, а Лера Кудрявцева и Наташа Королева — Гомана. В итоге решать пришлось ведущей Лолите Милявской, которая отдала предпочтение в пользу Царикати.

«Лолита, я не сдался и я не сдаюсь. Я иду от души. Если тут кого-то не тронуло то, что я делаю, ничего страшного. Я давно очень не участвовал в телевизионных шоу. Не могу сказать, что я по этому очень соскучился. Но ваша команда заставила меня это шоу полюбить», — высказался Гоман.

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