Умер актер из сериалов «Клиника» и «Офис» Джек Аксельрод

Американский актер Джек Аксельрод, снявшийся в сериалах «Клиника», «Офис», «Декстер», умер на 94-ом году жизни. Об этом написал журнал The Hollywood Reporter.

По информации издания, актер ушел из жизни 28 ноября «по естественным причинам» в Лос-Анджелесе. Он не дожил до своего Дня рождения всего два месяца.

Аксельрод участвовал в 90 проектах, среди которых «Даллас», «Династия», «Меня зовут Эрл», «В Филадельфии всегда солнечно», «Трансформеры» и «Одинокий рейнджер». Его актерская карьера началась с картины «Бананы» Вуди Аллена в 1971 году.

16 декабря стало известно, что другой американский актер, снявшийся в сериале «Друзья» Мэттью Перри умер из-за приема кетамина — из-за острого воздействия препарата он утонул в джакузи.

До этого скончался звезда фильмов «История любви», «Бумажная луна» и «Барри Линдон» Райан О'Нил, ему было 82 года.

Ранее Тимоти Шаламе сравнили с манекеном из-за кожаного костюма.