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Друг Градского рассказал о гонорарах Пугачевой в 90-е

Писатель Додолев: Пугачева зарабатывала в 90-е по $100 тысяч за корпоратив

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Журналист и писатель Евгений Додолев рассказал о гонорарах, которые певица Алла Пугачева получала в 90-е. Его цитируют «Аргументы из факты».

Близкий друг Александра Градского (1949-2021) рассказал, что записывал с ним интервью до весны 2020-го, планируя, что в 2024 году к 75-летию композитора выйдет новая книга о нем. Весной 2020 года у них с Градским зашел разговор о Пугачевой.

«Он тогда меня удивил, сказав, что Алла Борисовна с конца 80-х годов мало зарабатывала, потому что давала мало концертов из-за проблем с голосом. Вот его цитата: «У нее деньги были только с корпоративов. Там – да. В 90-е богатые нефтегазовые компании могли платить 80 тысяч долларов, 100 тысяч долларов за выступление. Но это было два раза в год», — привел отрывок из интервью он.

Накануне суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб третьей супруги композитора Александра Градского Ольги, а также сына и дочери артиста. 24 ноября родственники подали апелляцию в Тверской районный суд Москвы. Дети композитора требовали выделить им больше наследства.

Ранее настоящую «Игру в кальмара» выиграла вьетнамская беженка.

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