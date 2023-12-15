Финал «Слова пацана» не выйдет 21 декабря из-за «доделок-переделок»

Финальный восьмой эпизод сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не будет выпущен в изначально планировавшуюся дату 21 декабря. Об этом сообщил сам режиссер сериала Жора Крыжовников.

«Вот в связи со всеми этими доделками-переделками, которые мы готовим, восьмая серия выйдет чуть позже. Мы дополнительно сообщим», — сказал Крыжовников.

Он отметил, что восьмая серия не выйдет в четверг, 21 декабря.

До этого Крыжовников прокомментировал слив в интернет последних серий своей работы. Он сравнил слитые серии «Слова пацана» с недожаренным мясом. Режиссер заявил, что финальный эпизод переснят. Он пояснил, что в районе третьего эпизода создатели решили закончить историю иначе — хотя, признался он, это было нелегко, так как им пришлось убедить продюсеров, что новая версия окажется «круче, эмоциональнее и острее».

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