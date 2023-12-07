Ведущий «Вокруг света» объяснил, почему перестал вести трэвел-шоу

Журналист и телеведущий Михаил Кожухов на программе RTVI «Легенда» признался, что перестал вести трэвел-шоу из-за необходимости постоянно унижаться.

«Мне приходилось унижаться ежедневно — на протяжении тех девяти лет, что я занимался производством телевизионной продукции. И какой-то запас унижения был исчерпан. Я сказал: «Ну, ребят, ну раз вы не хотите, что я могу? Я же не Данко, чтобы вырвать сердце и освещать дорогу к светлому будущему», — возмутился Кожухов.

Он уточнил, что в определенный момент устал «ходить по кабинетам» и начал заниматься другой деятельностью. Ведущий популярных передач «В поисках приключений» и «Вокруг света» начал писать книги и организовал собственный «Клуб путешествий Михаила Кожухова» и другие авторские туры по зарубежным странам. Несмотря на большой опыт в этом деле, Кожухов заверил, что не задумывается об эмиграции из России.

«Все, что я могу делать, так или иначе связано с русским языком, и я не представляю себя вот сейчас, что я… Ну как бы… Что я буду делать?» — отметил Кожухов.

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