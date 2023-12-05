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Лариса Гузеева рассказала о качествах, которые не любит в себе

Актриса Гузеева назвала себя резкой и несдержанной

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева призналась в беседе с Hello!, что не любит в себе резкость и несдержанность.

«Семь раз отмерь, один отрежь — не про меня», — рассказала артистка.

Гузеева рассказал, что может переходить личные границы. Однако если она это замечает, то извиняется. Артистке нравятся холодноватые и немного надменные личности. Звезду очень не устаивает в себе неспособность контролировать эмоции.

«Думаю: вот же как повезло человеку, мне бы такой быть. А я могу наговорить даже близкому лишнего, а потом отойду и начинаю топить в любви. С дочкой обсуждали одну историю, объясняю: «Я не на пустом месте выбила ногой дверь в твою комнату, были же причины!» А она мне: «Но я же была маленькой…» Ну вот не понимала я этого, общалась на равных», — поделилась телеведущая.

Гузеева отметила, что похожее недопонимание у нее случилось с матерью. Она осознала свою неправоту только тогда, когда родительница заплакала и попросила ее себя пожалеть.

Гузеева также рассказала, что не намерена работать с людьми, которые не могут держать свое слово. Ее не устраивают личности, которые все время врут, не отвечают на сообщения и постоянно опаздывают.

Ранее Лариса Гузеева заявила о «веке инфантилов».

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