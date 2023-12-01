Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стали известны имена трех самых дорогих артистов России для корпоративов

Певец Филипп Киркоров признан самым дорогим российским артистом для корпоративов

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Топ-3 самых дорогих артистов для новогоднего корпоратива возглавил певец Филипп Киркоров. Об этом в пресс-центре НСН рассказала директор по интегрированным маркетинговым коммуникациям Fashion Group, участница Национальной ассоциации организаторов мероприятий Дарья Исакова.

Также в тройке самых дорогих оказались лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров и Григорий Лепс. Причем первого Исакова назвала «очень непростым артистом», отметив, что у него сложный менеджмент и необычный формат творчества.

«Возможно, его даже чаще заказывают, чем Киркорова, потому что наши люди любят такой формат, — добавила она. — Из самых дорогих артистов Лепс еще, безусловно. Люди, которые собирают стадионы, очень дорогие для корпоративов».

Напомним, также в преддверии праздников вырос спрос на корпоративы с участием певицы Софии Ротару, несмотря на то что она не планирует приезжать в Россию.

Ранее сообщалось, что экс-солистка «ВИА Гры», супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева в три раза подняла стоимость выступления на корпоративе.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий