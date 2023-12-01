Стали известны имена трех самых дорогих артистов России для корпоративов

Топ-3 самых дорогих артистов для новогоднего корпоратива возглавил певец Филипп Киркоров. Об этом в пресс-центре НСН рассказала директор по интегрированным маркетинговым коммуникациям Fashion Group, участница Национальной ассоциации организаторов мероприятий Дарья Исакова.

Также в тройке самых дорогих оказались лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров и Григорий Лепс. Причем первого Исакова назвала «очень непростым артистом», отметив, что у него сложный менеджмент и необычный формат творчества.

«Возможно, его даже чаще заказывают, чем Киркорова, потому что наши люди любят такой формат, — добавила она. — Из самых дорогих артистов Лепс еще, безусловно. Люди, которые собирают стадионы, очень дорогие для корпоративов».

Напомним, также в преддверии праздников вырос спрос на корпоративы с участием певицы Софии Ротару, несмотря на то что она не планирует приезжать в Россию.

Ранее сообщалось, что экс-солистка «ВИА Гры», супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева в три раза подняла стоимость выступления на корпоративе.