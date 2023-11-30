Садальский об окружении Пугачевой: «Тянуло ее все время вниз»

Шоумен Стас Садальский заявил в беседе с mk.ru, что его давний друг певец Юлиан не сотрудничал с певицей Аллой Пугачевой, так как работал с серьезными текстами, которые якобы чужды артистам эстрады.

«Алла тоже всегда работала с очень хорошими текстами. У Ахматовой, Мандельштама она брала стихи. Но окружение очень сложное у нее было, тянуло ее все время вниз», — пояснил заслуженный артист РСФСР.

Сам Юлиан оказался согласен с мнением Садальского. Он также вспомнил, как однажды встретил артистку на премьере фильма.

«Она у меня вдруг спросила: «Почему ты никогда ничего у меня не просил?» На это я ей ответил, что живу по Булгакову и никогда ни у кого ничего не прошу. «А вы, наверное, живете в мире просьб все время: у вас все время кто-то что-то просит», — рассказал о встрече с Пугачевой исполнитель.

Недавно Садальский раскритиковал тех, кто нелестно отзывается об Алле Пугачевой. Он подчеркнул, что не испытывает уважения к звездам, которые сейчас «пинают» исполнительницу, и назвал их действия подлостью.

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