Стало известно о состоянии Михаила Боярского после инфаркта

Певцу и актеру Михаилу Боярскому провели 27 ноября ангиографию для отслеживания состояния артиста. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на знакомого с ситуацией источника.

Издание отмечает, что Боярскому провели комплексную интенсивную терапию. Врачи осуществили динамический мониторинг состояния и коррекцию метаболических нарушений.

Сейчас актер находится в сознании. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести с положительной динамикой.

Нануне сообщалось, что актер и певец Боярский оказался в Мариинской больнице с инфарктом. Телеканал 78.ru отмечал, артист попал в больницу 27 ноября, а спустя сутки состояние народного артиста удалось стабилизировать.

Позднее сын актера Сергей подтвердил «Газете.Ru», что артист находится в больнице после перенесенного инфаркта. Он отметил, что Боярский чувствует себя «неплохо».

«Да, это так. Отец перенес инфаркт, сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате», — сказал Боярский-младший.

Однако представитель Боярского Надежда Дуванова ответила на сообщения о его госпитализации фразой: «Это абсолютно неправильная информация. С Михаилом Сергеевичем все хорошо».

В беседе с Life она уточнила, что инфаркт у Боярского не подтвердился. По ее словам, артиста уже перевели из реанимации в палату кардиологии Мариинской больницы.

Ранее в Петербурге отменили спектакли с участием Боярского на фоне госпитализации артиста.