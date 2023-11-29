Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Канье Уэст заявил, что он не антисемит, и был раскритикован общественниками

TMZ: правозащитники раскритиковали рэпера Уэста за антисемитизм в новой песне

close
100%
Imago/Ron Sachs / CNP /MediaPunc/Global Look Press

Ряд общественных организаций возмутились новой песней «Vultures» рэпера Канье Уэста. Об этом сообщает TMZ.

В ней исполнитель заявил, что его нельзя считать антисемитом, так как он вступал в интимную связь с еврейкой.

Представитель еврейской организации «Антидиффамационная лига» назвал рэпера «нераскаявшимся антисемитом и явным женоненавистником», отметив, что исполнитель снова использует свою платформу для «изрыгания ненависти».

Эту позицию разделили в Американском еврейском комитете. Там также назвали строчку из песни «особенно жалкой и печальной». Общественники посчитали непростительным то, что Уэст распространяет «подобную желчь среди миллионов своих последователей в это неспокойное и опасное для еврейской общины время».

TMZ подчеркивает, что трек «Vultures» появился в Сети в начале ноября. Впервые музыкант исполнил его в ночном клубе Дубая вместе с Ty Dolla $ign и Lil Durk.

В конце октября Канье Уэст призывал директора adidas целовать портрет Гитлера каждый день. У Джона Векслера, директора по маркетингу бренда, имеются еврейские корни.

Ранее жена Канье Уэста подарила скандальные легинсы из Италии своей сестре.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий