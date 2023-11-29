Канье Уэст заявил, что он не антисемит, и был раскритикован общественниками

Ряд общественных организаций возмутились новой песней «Vultures» рэпера Канье Уэста. Об этом сообщает TMZ.

В ней исполнитель заявил, что его нельзя считать антисемитом, так как он вступал в интимную связь с еврейкой.

Представитель еврейской организации «Антидиффамационная лига» назвал рэпера «нераскаявшимся антисемитом и явным женоненавистником», отметив, что исполнитель снова использует свою платформу для «изрыгания ненависти».

Эту позицию разделили в Американском еврейском комитете. Там также назвали строчку из песни «особенно жалкой и печальной». Общественники посчитали непростительным то, что Уэст распространяет «подобную желчь среди миллионов своих последователей в это неспокойное и опасное для еврейской общины время».

TMZ подчеркивает, что трек «Vultures» появился в Сети в начале ноября. Впервые музыкант исполнил его в ночном клубе Дубая вместе с Ty Dolla $ign и Lil Durk.

В конце октября Канье Уэст призывал директора adidas целовать портрет Гитлера каждый день. У Джона Векслера, директора по маркетингу бренда, имеются еврейские корни.

Ранее жена Канье Уэста подарила скандальные легинсы из Италии своей сестре.