«Ничего не получится»: Юрий Титов о перезапуске «Фабрики звезд»

Певец Юрий Титов, который участвовал в четвертом сезоне шоу «Фабрика звезд», усомнился в успехе перезапуска проекта. Об этом он заявил в интервью «Утро.Ру».

«Я рискую поссориться с создателями «Новой фабрики звезд», но уверен, что у них ничего не получится. Потому что не то настроение, не то место, не та энергия, не та ведущая. Этот тот случай, про который говорят: «Дважды в одну реку не войдешь». Идею с «Фабрикой» надо оставить», — высказался Титов.

С его мнением солидарна одна из авторов первой «Фабрики звезд», продюсер Лина Арифуллина. Она также выразила мнение, что времена «Фабрики звезд» уже прошли, так как теперь люди увлекаются другими форматами телепередач. В качестве примера Арифуллина привела популярное шоу «Голос».

«Это не всегда интересно — следить за людьми, которые живут в доме и учатся творчеству», — уточнила продюсер.

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