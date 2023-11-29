Последние участники k-pop коллектива BTS уходят в армию

Четыре участника k-pop коллектива BTS начнут обязательную военную службу в следующем месяце. Об этом сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на представителей музыкальной индустрии.

Агентство подчеркивает, что RM (настоящее имя — Ким Намджун) и Ви (Ким Тхэхен) отправятся в армию 11 декабря, а Чимин и Джонгук — на следующий день. Тем самым артисты последуют в армию за тремя своими коллегами — Джей-Хоупом, Шугой и Чином, — которые уже находятся на службе.

В BTS заверили, что группа вернется на сцену в 2025 году, когда все участники пройдут военную службу.

Согласно южнокорейским законам, военнообязанные граждане должны поступить на службу в армию до 28 лет. Однако специально для участников BTS правила были скорректированы: им отсрочили обязанность прохождения службы в армии до 30 лет.

В октябре сообщалось, что звезды BTS заняли половину мест в исполнительской номинации премии MAMA. BTS вместе или по отдельности также представлены в категориях «Лучший вокал в группе», «Лучший сольный вокал», «Лучший рэп и хип-хоп», «Лучшая коллаборация», «Лучший OST», «Лучшее музыкальное видео», «Лучшее сольное музыкальное выступление».

Ранее песня «АИГЕЛ» поднялась на вторую строчку всемирного топ-чарта Shazam.