Итальянская актриса Орнелла Мути рассказала, зачем приезжает в Россию

Итальянская актриса Орнелла Мути в интервью РИА Новости призналась, что ездит в Россию ради любви и работы.

«Сейчас я тут по работе, но приезжала и по любви, развлекаться», — улыбнулась Мути.

При этом актриса посетовала, что изучение русского языка продвигается не самым лучшим образом из-за высокой занятости. Мути назвала этот язык достаточно сложным и предположила, что ей придется заниматься с преподавателем, когда появится больше времени. Сейчас Мути приехала в Москву с постановкой «Героическая жизнь гения», которая посвящена композитору Людвигу Бетховену и его музыке.

«В этом спектакле меня особенно впечатлили страдания. Как известно, Бетховен писал музыку с самого детства, но глухота прогрессировала и повлияла на всю его жизнь. Похожие переживания я видела в других людях. И себя я в этом узнаю», — резюмировала артистка.

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