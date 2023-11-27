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Комику Руслану Белому* не удалось избавиться от статуса иноагента

Суд отказал комику Руслану Белому в снятии статуса иноагента

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Суд отказал комику Руслану Белому (признан в РФ иностранным агентом) в снятии статуса иноагента. Об этом сообщается в общем Telegram-канале судов столицы.

Причина отказа не раскрывается.

Белый подал иск об обжаловании статуса иноагента 30 октября.

5 октября комик рассказал, что у него родилась дочь от 23-летней жены.

Руслан Белый уехал из России вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Поначалу он с женой Ольгой жил в Анталии, однако незадолго до рождения дочери переехал в Барселону. В интервью журналистке Ирине Шихман (признана в РФ иностранным агентом) артист рассказывал, что планирует получать на жительство (ВНЖ) в Испании, а через год — испанский паспорт.

Минюст внес юмориста в реестр иностранных агентов 1 сентября 2023 года. Поводом для его внесения в реестр стал донос представителей движения «Ветераны России» в Следственный комитет.

Ранее бывший премьер-министр России Михаил Касьянов (признан в РФ иностранным агентом) попал в реестр иноагентов.

*  признан в РФ иностранным агентом
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