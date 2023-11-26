Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Елизавета Боярская назвала любимое блюдо Максима Матвеева и детей

Актриса Боярская заявила, что ее муж и дети любят творожно-кокосовую запеканку

close
100%
maxim_matveev_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Елизавета Боярская в интервью The Voice рассказала, что ее мужу Максиму Матвееву и двум сыновьям — Андрею и Григорию — нравится больше всего из приготовленных ею блюд.

«Для детей готовит тот, у кого есть возможность. Иногда это я, иногда Максим, иногда моя мама. Я сходила на несколько кулинарных мастер-классов после пандемии и научилась лучше готовить. Мое коронное блюдо, которое больше всего нравится Максиму и мальчикам, — творожно-кокосовая запеканка. А еще они любят яблочный рулет, который я готовлю», — улыбнулась Боярская.

При этом артистка добавила, что каждый член ее семью любит жареную картошку. При этом Матвеев ест это блюдо только по праздникам, так как соблюдает правильное питание и заказывает себе еду в специальных коробках. Не меньшую роль, по словам Боярской, в воспитании детей играет ее мать, которая проводит с ними немало времени.

«Мама их любит, в первую очередь. Отводит на занятия, читает им, играет с ними, разучивает стихи, проводит время, готовит им блинчики... Она делает все то же, что и любая другая бабушка», — резюмировала Боярская.

Ранее Константин Крюков и Алина Алексеева стали родителями.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий