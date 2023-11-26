Елизавета Боярская назвала любимое блюдо Максима Матвеева и детей

Актриса Елизавета Боярская в интервью The Voice рассказала, что ее мужу Максиму Матвееву и двум сыновьям — Андрею и Григорию — нравится больше всего из приготовленных ею блюд.

«Для детей готовит тот, у кого есть возможность. Иногда это я, иногда Максим, иногда моя мама. Я сходила на несколько кулинарных мастер-классов после пандемии и научилась лучше готовить. Мое коронное блюдо, которое больше всего нравится Максиму и мальчикам, — творожно-кокосовая запеканка. А еще они любят яблочный рулет, который я готовлю», — улыбнулась Боярская.

При этом артистка добавила, что каждый член ее семью любит жареную картошку. При этом Матвеев ест это блюдо только по праздникам, так как соблюдает правильное питание и заказывает себе еду в специальных коробках. Не меньшую роль, по словам Боярской, в воспитании детей играет ее мать, которая проводит с ними немало времени.

«Мама их любит, в первую очередь. Отводит на занятия, читает им, играет с ними, разучивает стихи, проводит время, готовит им блинчики... Она делает все то же, что и любая другая бабушка», — резюмировала Боярская.

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