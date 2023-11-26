«Я воду люблю!»: SHAMAN рассказал о своем отношении к алкоголю

Певец SHAMAN в разговоре с порталом PROZvezd признался, что абсолютно равнодушен к спиртным напиткам.

«Я уже месяц не ем сладкое. Это легко, когда ты делаешь по собственному желанию, а не потому, что надо. К алкоголю у меня полное равнодушие. Я воду люблю! Пью ее в большом количестве. Предпочитаю теплую воду, градусов 60 – это очень полезно!» — подчеркнул SHAMAN.

При этом он отметил, что обычно просит близких и родственников ничего ему не дарить на день рождения, так как сам может купить себе все необходимое. По словам певца, близкие нормально отнеслись к тому, что SHAMAN не устроил праздник в честь дня рождения. SHAMAN признался, что даже свою чугунную свадьбу праздновал с супругой Еленой Мартыновой по видеозвонку.

«Я посмотрел в Интернете, оказывается, у нас была чугунная свадьба. Но я в тот день был на гастролях. Праздновали на расстоянии», — вспомнил музыкант.

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