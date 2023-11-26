Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Я воду люблю!»: SHAMAN рассказал о своем отношении к алкоголю

Певец SHAMAN признался, что равнодушен к спиртному

close
100%
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец SHAMAN в разговоре с порталом PROZvezd признался, что абсолютно равнодушен к спиртным напиткам.

«Я уже месяц не ем сладкое. Это легко, когда ты делаешь по собственному желанию, а не потому, что надо. К алкоголю у меня полное равнодушие. Я воду люблю! Пью ее в большом количестве. Предпочитаю теплую воду, градусов 60 – это очень полезно!» — подчеркнул SHAMAN.

При этом он отметил, что обычно просит близких и родственников ничего ему не дарить на день рождения, так как сам может купить себе все необходимое. По словам певца, близкие нормально отнеслись к тому, что SHAMAN не устроил праздник в честь дня рождения. SHAMAN признался, что даже свою чугунную свадьбу праздновал с супругой Еленой Мартыновой по видеозвонку.

«Я посмотрел в Интернете, оказывается, у нас была чугунная свадьба. Но я в тот день был на гастролях. Праздновали на расстоянии», — вспомнил музыкант.

Ранее Мария Кравченко подколола Боню и выразила свое отношение к пластике.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий