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Ольга Бузова расплакалась после вопроса о мечте

Певица Ольга Бузова призналась, что мечтает о мужчине, и расплакалась

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buzova86/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица и телеведущая Ольга Бузова расплакалась, рассказывая про свою мечту. Об этом сообщает Super.

Бузова призналась, что мечтает о возлюбленном, который забрал бы ее и взял на руки. Об этом она говорила со слезами на глазах.

«Отвез (бы) домой, напоил меня чаем с медом, лимоном и имбирем, уложил в кровать. Желательно, чтобы не приставал, потому что я устала. Обнял бы меня и сказал: «Ты лучшая», — отметила артистка.

Ольга Бузова сейчас не состоит в отношениях. Она была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2012 по 2016 год. Артистка заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. После разрыва звезды периодически публично выясняют отношения.

В 2019 году Бузова начала встречаться с блогером Давидом Манукяном (Давой). В 2021 году пара рассталась. Звезда рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.

Ранее Ольга Бузова раскрыла свое отношение к деньгам.

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