«Долбанутая»: Пригожин ответил Лайме Вайкуле после требования извинений

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с Lenta.ru назвал певицу Лайму Вайкуле «долбанутой» после ее требований покаяния от россиян.

«Хочется задать вопрос: кто вы такие, чтобы вы указывали нашей стране, кто и что должен делать? Кто вы такие, блин? Вы лучше разберитесь со своими руководителями, которые устроили бесчинства в 2014 году на въезд звезд, отмену культуры и отмену конкурса «Новая волна». Вы лучше с этим разберитесь, вы разберитесь со своими, к нам лезть не надо», — возмутился Пригожин.

Он считает, что РФ никому ничего не должна, так как Вайкуле сама зарабатывала популярность и деньги на территории страны, пользовалась ее благами. Пригожин отметил, что немалую роль в успехе Вайкуле сыграло и ее творчество, которое, однако, создавалось не без поддержки российских коллег. Продюсер признался, что не ждал таких высказываний от певицы, которая всегда вела себя очень деликатно, по мнению Пригожина.

В интервью журналистке Наталье Мосейчук два месяца назад Вайкуле сказала, что не будет выступать в России, если россияне не извинятся и не покаются.

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