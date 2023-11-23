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Наталья Рудова похвасталась способностью копить деньги

Актриса Рудова призналась, что владеет недвижимостью из-за умения копить деньги

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Наталья Рудова похвасталась, что умеет копить деньги. Ее цитирует «Пятый канал».

«Я реально умею зарабатывать деньги. И копить. Вот это вот моя способность», — сказала она.

По словам Рудовой, эти способности хорошо сочетаются друг с другом и позволяют ей владеть недвижимостью.

Актриса уточнила, что в основном зарабатывает благодаря съемкам и рекламе. Однако, добавила она, предпринимательницей Рудова становиться не будет, потому что она и бизнес — «это досвидос».

Накануне Рудова призналась, что ее будущий избранник должен быть харизматичным, красивым, талантливым и умным человеком.

Однако она уточнила, что пока ни в кого не влюблена. По ее словам, ее избранник должен также иметь хорошие чувство юмора и определенный уровень достатка.

Ранее стало известно, сколько зарабатывает Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) на частных выступлениях.

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