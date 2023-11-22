Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Певец Юлиан рассказал, как живет Пахмутова после потери мужа

Певец Юлиан: у Пахмутовой появился ангел, который помог ей в тяжелые времена

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Певец Юлиан признался, что Александре Пахмутовой помогает женщина по имени Татьяна, которая начала «оберегать» композитора и поэта Александра Добронравова еще после ДТП 2000 года. Слова исполнителя передает mk.ru.

«После аварии они поняли, что в их жизни появилась добрая фея, абсолютный ангел. Именно Таня в те трудные дни спасала их. Она не отходила от палаты, ночевала с ними. Таня просто жила в больнице. <...> С того момента — прошло уже больше двадцати лет — она всегда их оберегала и помогала», — заявил Юлиан.

По словам артиста, Татьяну «знают все» в Ярославле: она занимается благотворительностью и помогает малоимущим. При этом Юлиан назвал женщину непубличным человеком, отметив, что с ней знаком только близкий круг Пахмутовой.

«Таня и по сей день находится рядом с Александрой Николаевной. Всегда приезжает в Москву с кучей сумок — привозит все самое необходимое», — подчеркнул Юлиан.

В сентябре 2023 года не стало супруга Александры Пахмутовой поэта-песенника Николая Добронравова. Они прожили вместе 67 лет.

Ранее Захар Прилепин объяснил, почему ему не нравится SHAMAN.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий