Певец Юлиан рассказал, как живет Пахмутова после потери мужа

Певец Юлиан признался, что Александре Пахмутовой помогает женщина по имени Татьяна, которая начала «оберегать» композитора и поэта Александра Добронравова еще после ДТП 2000 года. Слова исполнителя передает mk.ru.

«После аварии они поняли, что в их жизни появилась добрая фея, абсолютный ангел. Именно Таня в те трудные дни спасала их. Она не отходила от палаты, ночевала с ними. Таня просто жила в больнице. <...> С того момента — прошло уже больше двадцати лет — она всегда их оберегала и помогала», — заявил Юлиан.

По словам артиста, Татьяну «знают все» в Ярославле: она занимается благотворительностью и помогает малоимущим. При этом Юлиан назвал женщину непубличным человеком, отметив, что с ней знаком только близкий круг Пахмутовой.

«Таня и по сей день находится рядом с Александрой Николаевной. Всегда приезжает в Москву с кучей сумок — привозит все самое необходимое», — подчеркнул Юлиан.

В сентябре 2023 года не стало супруга Александры Пахмутовой поэта-песенника Николая Добронравова. Они прожили вместе 67 лет.

Ранее Захар Прилепин объяснил, почему ему не нравится SHAMAN.