«Сплошное вранье»: Ольга Зарубина о бывшем муже Малинине

Певица Ольга Зарубина в эфире программы «Хватит слухов» пожаловалась на бывшего мужа Александра Малинина из-за его отношения к их дочери Кире.

«Я никогда не скрывала от него ребенка, никогда не запрещала ему общаться с ним. Он сам как-то отошел, отрекся, мол, ему этот ребенок не нужен <…> После встречи на ток-шоу Александры и Киры у меня остался неприятный осадок. Он ее обесценил при народе своим бездействием и молчанием», — отметила Зарубина.

По словам певицы, за кадром телешоу Малинин и его новая жена Эмма взяли у Киры ее номер телефона, «чтобы показать, какие они хорошие». Зарубина признала, что бывший супруг даже оплатил дочери месяц обучения в США, но продлевать его не стал, поэтому девушка была вынуждена бросить обучение.

«Да, один месяц оплатили и пропали. Кира ушла с учебы. Сплошное вранье от этой семьи», — возмутилась Зарубина.

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