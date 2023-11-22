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Экс-жена футболиста Погребняка рассказала, как она поддерживает фигуру

Блогер Погребняк призналась, что спорт и питание помогают ей поддерживать вес

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mariapoga_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Мария Погребняк призналась, что поддерживать вес в 47 кг при росте 170 см ей помогает здоровый образ жизни. Об этом она рассказала в беседе с kp.ru.

По ее словам, она придерживается трехразового питания.

«На завтрак: яйца и чай. На обед белок — 250 г рыбы, птицы или мяса, а также овощи. Ужин: чистый белок. Также я исключила углеводы и сладкое из своего рациона. Ну и спорт — хожу на беговой дорожке по 5-7 км каждый день», — поделилась Погребняк.

При этом блогерша отметила, что она занимается домашними обязанностями и часто сама готовит завтрак для своих детей.

«Я утром просыпаюсь, готовлю завтрак, потом отвожу детей в школу. Затем еду в спортзал. После работаю до 8 часов вечера. После премьеры я вернусь домой и буду готовить ужин — уже заказала мясо, грибы, картошечку, лучок. Буду готовить ужин», — поделилась она своим распорядком.

Накануне Мария Погребняк призналась, что сохранила дружеское общение с бывшим супругом и футболистом Павлом Погребняком, с которым они прожили в браке восемь лет. По ее словам, они друг другу «как родственники, брат с сестрой и родители».

Ранее Погребняк заявила, что после развода для нее «моментально открылась другая дверь».

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