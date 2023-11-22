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Кай Метов проходит свидетелем по делу о хищении 200 миллионов рублей

«РБК»: певец Кай Метов стал свидетелем по делу о хищении 200 миллионов рублей

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Личный архив

Певец Кай Метов проходит свидетелем по делу о хищении 200 миллионов рублей риэлтором Еленой Филипповой. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, дело против Филипповой было возбуждено еще в 2019 году. В то время риэлтор и Метов считались владельцами строительной компании ООО «Инвестиционная компания КМП». При этом Филиппова являлась генеральным директором фирмы.

По мнению следователей, женщина брала деньги в долг для покупки помещений на первых этажах жилых зданий в центре Москвы. Затем Филиппова переводила статус помещения в нежилой и перепродавала по завышенной цене. В материалах следствия указано, что Филиппова еще в 2013 году похитила у бизнесвумен Надежды Соколовой 164 миллиона рублей под предлогом инвестирования средств.

Филиппова предлагала подруге вложиться в «интересное помещение» и попросила у нее взаймы.

По данным СМИ, Кай Метов сообщил силовикам, что познакомился с Филипповой на гастролях в Иркутске, после чего она несколько раз приезжала в Москву, где им удалось познакомиться поближе. Певец стал инвестировать в бизнес риэлтора, но обратился в суд, когда узнал, что Филиппова признала себя банкротом.

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