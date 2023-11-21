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Александр Ревва может стать ключевым свидетелем по делу Павла Деревянко

Shot: актер Павел Деревянко купил долю в криптокомпании у Александра Реввы

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Шоумен Александр Ревва оказался первой звездой, начавшей сотрудничество с трейдером Григорием Мулузяном. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, Ревва купил долю с Telegram-боте Мулузяна, но затем продал ее актеру Павлу Деревянко за 25 млн рублей. По словам самого трейдера, они с Реввой «не сошлись характерами», поэтому и разорвали сотрудничество.

Мулузян добавил, что с Деревянко они смогли наладить дела, отметив, что актер ежемесячно получал до 175 млн рублей чистой прибыли от бизнеса. Однако вскоре бизнес-партнеров «кинула» одна из бирж криптовалют и они поругались. По словам трейдера, он единственный, кто стал расплачиваться с долгами и якобы уже возместил пострадавшим 88 млн рублей.

В 2019 году Деревянко вместе с компаньоном Григорием Мулузяном создали фирму Bee Soul для торговли на криптовалютной бирже. В 2023 году начала появляться информация о пострадавших, которые решили вложить деньги в бизнес. Первым стал актер Артем Ткаченко. В полиции на Деревянко и Мулузяна лежит несколько заявлений по обвинению в мошенничестве. Бывшие бизнес-партнеры свою вину отрицают, а также они подали друг на друга в суд.

Подробнее о деле против актера Павла Деревянко «Газета.Ru» писала здесь.

Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров задолжал налоговой 5,5 миллиона рублей.

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