Прилучный может помешать Муцениеце сделать сыну латвийский паспорт

Актер Павел Прилучный узнал о поездке своего 10-летнего сына Тимофея в Латвию из СМИ. Об этом сообщает издание Super.

«Бывшая жена не обращалась ко мне с вопросами о выезде наших детей за границу. И насколько я знаю, без моего согласия Тимофей и Мия не смогут отправиться в Латвию, если ничего не поменялось в российском законодательстве», — заявил он.

Таким образом, отсутствие согласия отца может помешать Муцениеце оформить паспорт на ребенка.

Муцениеце рассказывала, что раньше перелет на родину в Ригу занимал полтора часа, а теперь ей приходится ехать до границы десять часов.

«Я, получается, выйду на границе из машины, перейду границу пешком, а там уже сяду на другую машину и доеду до дома. Мне просто надо делать Тимофею паспорт», — говорила Муцениеце.

Российского гражданства у Муцениеце нет, из-за чего она, в частности, не смогла участвовать в кастинге на главную роль в фильме «Вызов» Клима Шипенко, частично снятом в космосе.

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