Певец Сергей Лазарев ликвидирует убыточный бизнес по производству тортов для собак. Об этом сообщает издание «Страсти».

Лазарев начал процедуру ликвидации ООО «Пудель-штрудель». По данным издания, компания терпела убытки в размере трех миллионов рублей. Как отметил портал, у звезды также есть задолженность перед ФНС в размере 15 тысяч рублей — из них 1900 рублей налога по доходам физлица и 13300 рублей налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Лазарев открыл ООО «Пудель-штрудель» в 2016 году. Компания занималась продажей десертов для домашних питомцев.

Лазарев стал наиболее известным, когда стал участником группы Smash!! в 2000 году. В 2005-м он начал сольную карьеру, выпустив дебютный альбом Don't Be Fake. Артист два раза выступал на международном конкурсе «Евровидение» — в 2016-м и 2019-м, оба раза занял третье место.

Лазарев также воспитывает сына и дочь. Он впервые стал отцом в 2014 году. Суррогатная мать родила артисту сына, которого он назвал Никитой. В 2018-м у него появилась на свет дочь Анна. Девочку выносила и родила та же суррогатная мать, что и старшего сына артиста.

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