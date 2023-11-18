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Николай Носков досрочно завершил концерт в Сочи из-за проблем со здоровьем

Певцу Николаю Носкову стало плохо на концерте в Сочи

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nikolaynoskov_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певец Николай Носков экстренно прервал свой концерт в Сочи из-за внезапного ухудшения самочувствия. Об этом пишет Telegram-канал «Сочи №1».

По данным СМИ, певец был вынужден резко уйти со сцены, так как ему внезапно стало плохо. Носков не допел свой хит «Снег», но публика поддержала исполнителя и стала подпевать куплеты под аккомпанемент музыкантов со сцены. После инцидента артист не вернулся к фанатам, и концерт завершился. Представители Носкова прокомментировали произошедшее в Telegram-канале артиста.

«Дорогие друзья! Какой красивый город Сочи! И какой теплый и благоприятный день. Не сердитесь и не обижайтесь. Николай выступил, как смог. И далее на все воля Господня!» — гласит сообщение.

Недавно в Оренбурге отменили концерт Носкова, который должен был состояться 6 ноября. Пока неизвестно, отменят концерт или перенесут на другую дату. Организаторы сообщили, что сдать билеты можно будет после 13 ноября.

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