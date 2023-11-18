Автор песен «Руки Вверх» и Полины Гагариной назвал стоимость хита

Автор песен группы «Руки Вверх» и Полины Гагариной Саша Санта в разговоре с kp.ru заявил, что стоимость хита начинается от 300 тысяч рублей.

«Я думаю, все работает в совокупности – и артист, и песня. Хорошая песня стоит от 200 тысяч рублей. Если это потенциальный хит, то стоимость выше — от 300 тысяч рублей. Насколько трек будет успешным, команда понимает в процессе его создания. Деньги делим поровну: сколько человек работало над треком, на столько равных частей делим всю сумму», — отметил Санта.

По словам саундпродюсера, его команда обычно пишет песни заранее, а после менеджер решает, для какого исполнителя подойдет тот или иной трек. Он считает, что неправильно писать песни под заказ, так как в таком случае авторы обычно пишут без вдохновения. При этом Санта добавил, что иногда певцы просят треки, похожие на репертуар других известных артистов. По словам продюсера, такие песни ему обычно не очень нравятся.

Ранее Боня разрешила Бородиной танцевать на своих костях после слов о наморднике.