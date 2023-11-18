Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Автор песен «Руки Вверх» и Полины Гагариной назвал стоимость хита

Музыкант Саша Санта заявил, что стоимость хита начинается от 300 тысяч рублей

close
100%
Unsplash

Автор песен группы «Руки Вверх» и Полины Гагариной Саша Санта в разговоре с kp.ru заявил, что стоимость хита начинается от 300 тысяч рублей.

«Я думаю, все работает в совокупности – и артист, и песня. Хорошая песня стоит от 200 тысяч рублей. Если это потенциальный хит, то стоимость выше — от 300 тысяч рублей. Насколько трек будет успешным, команда понимает в процессе его создания. Деньги делим поровну: сколько человек работало над треком, на столько равных частей делим всю сумму», — отметил Санта.

По словам саундпродюсера, его команда обычно пишет песни заранее, а после менеджер решает, для какого исполнителя подойдет тот или иной трек. Он считает, что неправильно писать песни под заказ, так как в таком случае авторы обычно пишут без вдохновения. При этом Санта добавил, что иногда певцы просят треки, похожие на репертуар других известных артистов. По словам продюсера, такие песни ему обычно не очень нравятся.

Ранее Боня разрешила Бородиной танцевать на своих костях после слов о наморднике.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий