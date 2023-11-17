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«Они разъединяют»: в Госдуме высказались об идее создать российское «Интервидение»

Депутат Александр Шолохов поддержал идею создания аналога «Евровидения»

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Martin Meissner/AP

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов поддержал идею создать в России «Интервидение» по аналогу с зарубежным музыкальным конкурсом «Евровидение». Об этом пишет Lenta.ru.

«Я поддерживаю, безусловно, это начинание, как и любое начинание по линии спорта и других творческих направлений. Потому что получается так, что ряд премий перестали исполнять то назначение, которое им постулировалось изначально — объединять. Сейчас, к сожалению, мы четко видим, что они не объединяют, они разъединяют», — посетовал Шолохов.

При этом он выразил мнение, что зарубежные конкурсы также пытаются навязать некоторым участникам свою точку зрения, которая подходит далеко не всем.

17 ноября министр культуры России Ольга Любимова предложила зарубежным министрам создать общую Евразийскую кинопремию и музыкальный конкурс «ЕвразияВидение+», или «ИнтерВидение». Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст уточнил, что конкурс должен стать ежегодным, впервые его хотят провести в 2024 году.

Ранее Юлия Самойлова оценила идею создания российского аналога «Евровидения».

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