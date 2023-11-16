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Лада Дэнс рассказала, как восстанавливается после аварии

Певица Лада Дэнс заявила, что ходит на шпильках и танцует после аварии

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Пресс-служба «России 1»

Певица Лада Дэнс призналась в беседе с mk.ru, что чувствует себя значительно лучше после аварии.

Дэнс отметила, что ходит без костылей, разрабатывает ногу и занимается спортом с личным тренером. Также она ходит на различные массажи и капельницы. Звезда даже уже может позволить себе выйти на сцену в шпильках. Однако после концерта ей приходится надевать тапочки, так как ей тяжело и больно.

Дэнс добавила, что ответственно выполняет все предписания доктора, поэтому заживление проходит хорошо и без последствий.

«И, слава богу, мне уже не нужно сидеть дома, закрыться и переживать. О нет, это не мое! Если танцую, живу, дышу — значит, пока нормально. На одной ноге танцевала!» — поделилась звезда.

5 августа машина, в которой ехала Дэнс, попала в ДТП на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье. Всего в аварии столкнулись три машины. Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму.

19 августа певица выступила на концерте в честь 802-летия Нижнего Новгорода. Очевидцы заметили, что на сцену исполнительницу вынесли помощники, и она хромала. Всего выступление исполнительницы длилось 20 минут.

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