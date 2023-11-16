Разин не предоставил доказательства прав на песни «Ласкового мая»

Адвокат семьи певца Юрия Шатунова Сергей Васильев сообщил в беседе с «Пятым каналом», что в Ставрополе состоялось судебное заседание по делу об авторских правах на песни группы «Ласковый май».

По словам Васильева, позже слушание было перенесено на четвертое декабря 2023 года. За это время суд планирует выяснить местонахождение соответчиков, среди которых продюсер Андрей Разин, предприниматель Руслан Филатов и компания World Media Alliance Label inc.

Васильев отметил, что Разин неоднократно заявлял о своих правах на песни, однако не предоставил никаких доказательств об этом.

«Сейчас наследники полагают, что господин Разин своими действиями нарушает их права и незаконно пользуется правами на исполнение этих песен, на передачу этих песен, в частности американской компании World Media Alliance Label inc.», — отметил адвокат.

Васильев рассказал, что Шатунов и автор песен «Ласкового мая» Сергей Кузнецов подписали договор 1 октября 2019 года. Юрист доподлинно знает, что в нем было, так как присутствовал на встрече. На основании этого контракта Шатунов имел право и исполнял песни.

В ноябре 2022 году Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске оставил в силе решение присвоить авторские права на песни группы «Ласковый май» Юрию Шатунову — теперь права на композиции коллектива отойдут семье певца. Разин все еще пытается обжаловать решение в Верховном суде РФ.

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